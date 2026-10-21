Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

Иран стремится к разработке ядерного оружия, и единственный способ устранить эту угрозу - свержение иранских властей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, соответствующее указание он дал Армии обороны Израиля, «Моссаду» и органам безопасности.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой, а Иран пытается создать «смертоносное оружие».

«Поэтому есть только один способ раз и навсегда устранить эту угрозу - свергнуть режим в Иране. Именно такое указание я дал Армии обороны Израиля, „Моссаду“ и органам безопасности. Мой друг, президент Трамп, также считает, что это единственный путь. Несколько дней назад он заявил, что мы готовы довести дело до конца, но сделаем это только вместе с вами - Государством Израиль», - отметил Нетаньяху.

Глава израильского правительства также заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не извлек уроков» из произошедшего и «идет по стопам своего отца».