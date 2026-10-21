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Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде

Редакция 1news19:30 - Сегодня
Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии в Самарканде II Международного конгресса по детской онкологии под лозунгом «От выздоровления к качеству жизни» в рамках Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, Лейла Алиева выразила признательность организаторам за проведение конгресса на высоком уровне, подчеркнула важность международного сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей.

«Каждый ребенок достоин уважения, заботы и возможности жить полноценной жизнью», - сказала Лейла Алиева, отметив, что, несмотря на прогресс в лечении онкологических заболеваний, необходимо продолжать совместные усилия для сохранения надежды у детей и их семей во всем мире. «Мы стараемся помочь детям во всем мире, вселять в них надежду. Эта сфера находится в центре внимания и в Азербайджане. В марте 2012 года в нашей стране состоялось открытие Детской онкологической клиники. Это первая детская клиника Национального онкологического центра в регионе», - добавила она.

Коснувшись важности инициатив, направленных на объединение усилий специалистов и организаций в сфере детской онкологии, вице-президент Фонда Гейдара Алиева расценила создание коалиции по борьбе с детским раком как еще один важный шаг вперед.

Рассказывая о поддержке, оказываемой в Азербайджане детям, страдающим этим заболеванием, Лейла Алиева подчеркнула, что медицинская помощь финансируется государством, а поддержка детей и их семей продолжается. Она отметила, что никто не должен оставаться один на один с этим тяжелым испытанием.

Акцентировав внимание на эмоциональной стороне здоровья и ее связи с физическим состоянием человека, Лейла Алиева сказала: «Продолжая изучать рак, мы не должны игнорировать эмоциональную сторону здоровья. Связь между нашим мозгом и нашим телом очень глубока. Нам еще предстоит изучить, как эмоциональные потрясения, стресс и окружающая среда влияют на наше здоровье».

Подчеркнув, что дети особенно чувствительны к происходящему вокруг них, а эмоциональное состояние родителей и атмосфера в семье оказывают на них существенное влияние, вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила: «Как отмечал и Ибн Сина, при лечении болезни необходимо учитывать ее причины».

Было подчеркнуто, что наряду с развитием методов лечения следует также уделять внимание оказанию психологической поддержки детям и обеспечению того, чтобы каждый ребенок был окружен любовью, уважением и пониманием.

Поблагодарив в заключение тех, кто работает над улучшением условий жизни детей, Лейла Алиева отметила важность того, чтобы дети не только получали необходимое лечение, но и имели возможность жить полноценной жизнью.

На церемонии открытия II Международного конгресса по детской онкологии также выступили заместитель руководителя Администрации Президента Узбекистана по реформированию здравоохранения Тамила Алиева, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Алназарова и министр здравоохранения Кыргызстана Дамирбек Осмонов.

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