Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

Азербайджан гордится тем, что является активным и ответственным членом ООН, рассматривая организацию как один из краеугольных камней многосторонней дипломатии.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев заявил на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.

Замминистра выразил признательность Офису Постоянного координатора ООН в Азербайджане за постоянные усилия, плодотворное сотрудничество и неизменную приверженность укреплению партнерства и достижению общих целей.

По его словам, Азербайджан продолжает следовать глобальной повестке ООН, в том числе содействовать достижению Целей устойчивого развития, развитию цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, а также участвовать в гуманитарной деятельности, включая разминирование.

"Азербайджан всегда исходил из убеждения, что подлинный прогресс основывается на диалоге, толерантности и человеческих связях. Продвижение межкультурного и межконфессионального диалога для нас — не просто направление внешней политики, а образ жизни, глубоко укоренившийся в нашей культуре. Именно этот дух единства и общей человечности мы и отмечаем сегодня вечером", — сказал Рафиев.