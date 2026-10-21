 Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября | 1news.az | Новости
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Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Редакция 1news18:23 - Сегодня
Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Президент РФ Владимир Путин проинформировал специального посланника президента США Стивена Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия — США — Украина в десятых числах ноября, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", — сказал Ушаков журналистам в среду.

Как сообщил Ушаков, Уиткофф отметил, что "такое решение несомненно будет встречено президентом Трампом с большим удовлетворением".

Источник: Интерфакс

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