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Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Редакция 1news19:00 - Сегодня
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Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Пассажиры и экипаж самолёта, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, подверглись повышенному радиационному воздействию из-за редкой солнечной бури.

Об этом сообщает Metro со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Space Weather.

Причиной стал мощный солнечный выброс — вспышка класса X5. Поток высокоэнергетических частиц преодолел магнитную защиту Земли, вызвав резкое повышение уровня радиации.

На борту самолёта, вылетевшего из лондонского аэропорта Хитроу, радиационный фон увеличился на 42,6%. Солнечная активность также вызвала временные нарушения в работе электросетей и радиосвязи в Европе и Африке.

Исследователи из Университета Суррея отметили, что в данном случае радиационное воздействие было умеренным и не представляло непосредственной опасности для здоровья пассажиров. Однако более мощные солнечные вспышки могут создавать риск сбоев в работе бортовой авионики.

Учёные также предупреждают о долгосрочных рисках для членов экипажей, регулярно работающих на трансатлантических и полярных маршрутах. Они рекомендуют авиакомпаниям следить за космической погодой и при необходимости менять высоту полёта или корректировать маршруты.

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