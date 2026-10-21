В Азербайджане создан Государственный заповедник «Археологический парк Азых-Таглар»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного заповедника «Археологический парк Азых-Таглар» на территории Ходжавендского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Решение принято в целях обеспечения охраны, восстановления и проведения научных исследований древнейших пещер человека — Азыхской и Тагларской пещерных стоянок, а также для активной популяризации этих уникальных объектов мирового культурного наследия на местном и международном уровнях.

Согласно документу, территория пещер Азых и Таглар официально объявляется Государственным заповедником «Археологический парк Азых-Таглар», а управление им возлагается на Министерство культуры Азербайджана. Финансирование деятельности нового объекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных для Минкультуры в государственном бюджете страны.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить Положение о заповеднике, определить его границы и защитную зону, установить особый режим территории с предоставлением соответствующего отчета Президенту, а также принять все необходимые меры по его материально-техническому обеспечению.