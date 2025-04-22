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КСИР: Любая агрессия против Ирана получит ответ

First News Media17:05 - Сегодня
КСИР: Любая агрессия против Ирана получит ответ

Любая агрессия со стороны врагов против страны получит решительный ответ, который заставит врагов раскаяться, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Мохаммад Наейни, сообщает Mehr.

Выступая на встрече, состоявшейся во вторник в Тегеране по случаю 46-й годовщины создания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представитель вооруженных сил заявил, что КСИР в сотрудничестве с другими вооруженными силами страны даст решительный и достойный сожаления ответ на любое нападение на элементы национальной безопасности.

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