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В Польше подозреваемый в массовой стрельбе мог убить троих родственников

Редакция 1news14:15 - Сегодня
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В Польше подозреваемый в массовой стрельбе мог убить троих родственников

Подозреваемый в массовой стрельбе в центре польского Кракова, в результате которой погибли шесть человек и еще 15 получили ранения, предположительно, перед нападением убил троих членов своей семьи.

Как передает 1news.az со ссылкой на BILD, об этом сообщила польская прокуратура.

По данным следствия, 24-летний Михал О. мог убить своих родителей и сестру. Их тела обнаружили в доме подозреваемого.

После этого мужчина, предположительно, приехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим из полуавтоматической винтовки AR-15.

Среди пострадавших есть граждане Германии, Австрии, Португалии, России и Великобритании.

Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией. Он получил ранения и находится в больнице. В его автомобиле обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы.

По предварительным данным, остановить нападавшего удалось благодаря действиям двух полицейских, открывших ответный огонь спустя три минуты после первого сообщения о стрельбе.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что оперативные действия правоохранителей позволили предотвратить еще большее число жертв.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в социальной сети X, что полицейские Якуб Кулик и Артур Мораньский, вероятно, спасли множество жизней. Оба находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

По информации польского МВД, подозреваемый придерживался радикальных ультраправых взглядов.

Власти также опровергли сообщения о его возможной службе в армии. Отмечается, что слухи возникли из-за военной формы, в которую был одет нападавший.

Мотивы преступления устанавливаются.

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