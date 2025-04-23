Стали известны талисманы III Игр стран СНГ в Азербайджане

На первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году, были представлены официальные талисманы соревнований.

Как передает 1news.az, символами предстоящих Игр стали энергичные и дружелюбные леопарды, получившие имена Бебир и Лейла.

Созданные по образу кавказского леопарда, эти талисманы олицетворяют богатую природу, силу и гостеприимство Азербайджана. Кавказский леопард, издревле обитавший в живописных уголках страны, является редким животным и включен в Программу «Большая пятерка» по охране исчезающих видов фауны Кавказа, Красную книгу Азербайджанской Республики и Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Напомним, что III Игры стран СНГ, включающие соревнования по 23 видам спорта, пройдут с 28 сентября по 8 октября в городах Гянджа, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёле, Евлах и Ханкенди.

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