На месте торгового центра «Диглас» вырастет другой торговый центр

Строительство нового торгового центра предусмотрено по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 239, на территории, где ранее сгорел торговый центр «Диглас».

Об этом сообщили в Госкомитете по архитектуре и градостроительству.

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете архитектуры и градостроительства 10 декабря 2024 года выдало разрешение на строительство в указанном месте пятиэтажного торгового комплекса общей площадью 3200 м².