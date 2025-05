Впервые в истории: роботы вышли на ринг - ВИДЕО

В Ханчжоу (Китай) прошло уникальное событие — первые в мире соревнования по кикбоксингу среди человекоподобных роботов.

Разработанные компанией Unitree Robotics роботы продемонстрировали впечатляющие боевые навыки, сражаясь в поединках, которые вызвали живой интерес у зрителей. Мероприятие состоялось в рамках Всемирного конкурса роботов, организованного China Media Group. Машины сражались как в показательных, так и в соревновательных матчах. Эти выступления ярко подчеркнули стремительное развитие технологий в области робототехники и искусственного интеллекта.

🇨🇳 Robot gets KO'd in the world's first humanoid ROBOT FIGHTING tournament in China pic.twitter.com/Abkux5FZnj — Dott. Orikron 🇵🇹 (@orikron) May 25, 2025

Тем не менее, гуманоидные роботы Unitree Robotics неоднократно оказывались в центре споров. Так, например, недавний инцидент, в котором робот набросился на своих операторов, вызвал опасения по поводу безопасности ИИ и потенциальных рисков. Кроме того, еще один случай, произошедший в феврале, в китайском Тяньцзине: во время гала-вечера Весеннего фестиваля человекоподобный робот вышел из-под контроля и атаковал толпу зрителей.

An AI robot attacks its programmers as soon as it is activated in China. pic.twitter.com/d4KUcJQvtD — Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) May 2, 2025

Эксперты отмечают, что причиной большинства таких инцидентов становятся сбои в программном обеспечении. Это подчеркивает важность тщательного тестирования и строгого контроля качества при создании систем на базе искусственного интеллекта.

Chinese AI robot goes rogue and attacks a person before getting shut down! 🇨🇳 🤖



Just a little preview of our bright future.. pic.twitter.com/esZRSWOBJP — Global Dissident (@GlobalDiss) February 20, 2025

Источники: BBC, ndtv

Джамиля Суджадинова