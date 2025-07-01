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Самир Шарифов: Азербайджан продолжает играть активную роль в сфере международной помощи развитию - ФОТО

First News Media22:40 - 01 / 07 / 2025
Самир Шарифов: Азербайджан продолжает играть активную роль в сфере международной помощи развитию - ФОТО

На 4-й Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанском городе Севилья, был принят документ о финансировании развития под названием «Севильское обязательство».

Как передает АЗЕРТАДЖ, 1 июля на пленарном заседании конференции выступил руководитель азербайджанской делегации, заместитель премьер-министра Самир Шарифов. Он подчеркнул важность мероприятия, посвященного финансированию устойчивого развития, и предоставил информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном в рамках реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» за время, прошедшее с момента проведения третьей конференции.

Было отмечено, что Азербайджан входит в пятерку стран мира, представивших IV Добровольный национальный отчет по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), и занимает первое место в своем регионе. В результате внедрения таких инициатив, как Национальная рамка финансирования и «Инвестиционная карта ЦУР», Азербайджану удалось адаптировать более 80 процентов расходов консолидированного бюджета к Целям устойчивого развития.

С.Шарифов подчеркнул, что конференция проводится в решающий для международного сообщества момент, когда наблюдается нехватка финансовых ресурсов для достижения целей развития. Геополитическая напряженность и военные конфликты сужают ресурсную базу финансирования развития, а восстановительные и реконструкционные работы, направленные на устранение последствий конфликтов, создают дополнительное давление на государственные бюджеты.

Заместитель премьер-министра отметил, что Азербайджан, подвергшийся агрессии со стороны Армении, в результате которой 20 процентов территории на протяжении 30 лет находилось под оккупацией, после восстановления территориальной целостности и прекращения оккупации в ноябре 2020 года приступил к восстановлению освобожденных земель, а также реализует Государственную программу «Великое возвращение» по возвращению соотечественников, изгнанных с этих территорий в результате агрессии, в их родные города и села. До настоящего времени на реализацию программы из государственного бюджета было направлено 15 млрд долларов США.

С. Шарифов далее сообщил, что согласно оценке Государственной комиссии при правительстве Азербайджана, военная агрессия и оккупация нанесли стране ущерб на сумму 150 млрд долларов США. Более 15 процентов этого ущерба связано с загрязнением территорий минами, в связи с чем по решению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева минная безопасность была признана 18-й национальной Целью устойчивого развития, и данный подход был рекомендован другим странам.

Заместитель премьер-министра довел до внимания участников конференции, что, несмотря на значительное финансовое бремя, возложенное на правительство Азербайджана в связи с восстановлением освобожденных территорий, страна продолжает играть активную роль в сфере международной помощи развитию. Так, за последние 5 лет Азербайджан оказал помощь развивающимся странам на сумму свыше 350 млн долларов США.

С. Шарифов также подчеркнул, что климатическое финансирование стало важнейшим элементом устойчивого развития. Он отметил, что Азербайджан вносит глобальный вклад в развитие этого элемента. Так, под председательством Азербайджана в городе Баку в рамках COP29 было принято Бакинское финансовое обязательство, цель которого — достижение «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года». В этом контексте глобальное значение имеет планируемое увеличение в три раза финансовой помощи, предоставляемой развивающимися странами для удовлетворения их потребностей в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.

В заключение С. Шарифов заявил, что Азербайджан и впредь будет активно участвовать в многостороннем сотрудничестве во имя развития и внесет свой вклад в достижение Целей устойчивого развития.

В рамках конференции, по инициативе противоположной стороны, делегация Азербайджана провела встречу с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН (UNCDF) Прадипом Курукуласурией. В ходе встречи были обсуждены превращение Азербайджана в страну-донора, а также возможные направления сотрудничества с учетом накопленного нашей страной опыта в решении социально-экономических проблем и в постконфликтном восстановлении.

Севильская конференция, объединившая представителей 164 государств и 49 международных организаций, стала четвертым по счету крупным мероприятием ООН по вопросам финансирования развития после конференций в Монтеррее (2002 год), Дохе (2008 год) и Аддис-Абебе (2015 год). Основная цель конференции заключается в подготовке конкретных обязательств по выполнению 17 Целей устойчивого развития( ЦУР), принятых ООН, и формировании обновленной рамочной системы финансирования.

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