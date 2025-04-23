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Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:00 - Сегодня
Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

В мире, где индустрия моды остаётся одним из крупнейших загрязнителей планеты, всё громче звучит голос за разумное потребление.

Производство одежды требует огромного количества ресурсов - воды, энергии, химикатов. Миллионы тонн текстиля ежегодно отправляются на свалки, зачастую даже не дожив до первого выхода. Всё это сформировало почву для появления нового потребительского поведения - более осознанного, внимательного и этичного.

Все громче в мире звучит голос за разумное потребление - планета все настойчивее призывает к осознанному отношению к ресурсам, которое перестало быть уделом активистов и перешло в мейнстрим: всё чаще эту позицию демонстрируют лидеры мнений, инфлюенсеры, звезды кино и ТВ, дизайнеры. Они показывают, что уважение к одежде, её истории и качеству - не просто модно, это часть глобального культурного сдвига.

И речь не только о повседневном гардеробе или капсульных коллекциях. Сегодня и на ковровых дорожках всё чаще появляются образы, которые мы уже видели раньше. Платья, в которых звёзды блистали годами ранее, возвращаются - смело, осознанно, с достоинством. Это не попытка сэкономить или «отыграть на ностальгии» - это способ подчеркнуть осознанность, уважение к качеству и умение переосмыслять моду вне зависимости от времени. Такой подход говорит о вкусе, уверенности и внимательном отношении к вещам, которые действительно чего-то стоят. Это яркая демонстрация того, что вещь может быть «вечной», если за ней стоит настоящая история, мастерство, личная привязанность.

Причины у этого тренда разные: кто-то хочет продлить жизнь любимому образу, кто-то - подчеркнуть свой вкус, кто-то - сделать шаг навстречу экологической ответственности. Но всех объединяет одно - переоценка ценностей. Мы больше не воспринимаем одежду как нечто одноразовое, а начинаем смотреть на моду как на язык, которым можно сказать гораздо больше, чем просто «я в тренде».

Приведём несколько примеров из разных лет, когда мировые звезды первой величины выходили в одном и том же платье на красную дорожку - эти образы становятся ярким примером того, как разумное потребление и переосмысленная мода входят в мейнстрим.

Кейт Бланшетт в одном и том же платье на «Золотом глобусе» (2014 год) и 71-м Каннском кинофестивале (2018 год).

Софи Лорен в одном и том же платье на «Золотом глобусе» (2010 год) и праздновании 150-летия объединения Италии (2011 год)

Но далее речь пойдёт не о звёздах Голливуда, а о первых лицах. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и её дочери - вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева - достойный пример того, как идеи разумного потребления находят отражение даже в высших кругах. Они не только выбирают вещи с историей и качеством, но и демонстрируют бережное, уважительное отношение к одежде, передавая её друг другу. И это не просто жест экономии или практичности - это культурный месседж, демонстрирующий, что переосмысление моды возможно на любом уровне. Они вдохновляют не только своим стилем, но и своим подходом - показывая, что настоящая элегантность заключается в умении ценить, сохранять и делиться.

Это также мощный сигнал азербайджанскому обществу о том, что мода может быть не только про новизну, но и про устойчивость, про память и про осознанность - и в мире, где многое сегодня построено на быстрой смене трендов и «потреблении ради потребления», этот пример становится особенно вдохновляющим и значимым. Он напоминает нам, что настоящая элегантность и стиль - в уважении к вещам, в умении видеть за платьем не просто фасон, а историю, ценность и заботу. Может показаться, что это всего лишь платье. Но за ним - целый взгляд на жизнь, меняющий всё.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на Аллее шехидов (февраль 2024 года) / Лейла Алиева на панельном заседании Анталийского дипломатического форума (апрель 2025 года)

Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева (март 2025 года) / Лейла Алиева на выставке в YARAT (апрель 2025 года)

Мехрибан Алиева на мероприятии в рамках IX Саммита Организации тюркских государств (ноябрь 2022 года) / Лейла Алиева в Ханойском колледже торговли и туризма (апрель 2025 года)

Мехрибан Алиева во время официального визита в Кыргызстан (апрель 2022 года) / Арзу Алиева на закрытии III Кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата» (октябрь 2023 года)

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