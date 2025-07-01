В Хачмазе подросток убил мать

В селе Гадаш оба Хачмазского района произошло убийство.

Как сообщает АПА, подросток нанес ножевые ранения своей матери Латифовой Кифаят Надир гызы 1982 года рождения.

43-летняя женщина скончалась от многочисленных ножевых ран. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Тело передано в местное отделение Ассоциации патологической анатомии министерства здравоохранения для обследования.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.