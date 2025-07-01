Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил избрать Ахлиману Гянджиеву меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

"Заключить под стражу Ахлимана Гянджиева до 19 июля", – сказала судья.

17:23

В Екатеринбурге началось судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Ахлиману Гянджиеву, задержанному 27 июня в результате рейда правоохранительных органов России, сообщает Report.

13:30

Арестованный по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге Бакир Сафаров не признает вину.

Об этом сообщил его адвокат, передают российские СМИ.

Защита будет обжаловать его арест.

13:05

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова, одного из задержанных в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме, журналистов пустили только на оглашение.

«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», – озвучила решение судья, передает РИА Новости.

12:10

В Екатеринбурге начался суд над Бакиром Сафаровым - одним из задержанных 27 июня в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев.

Как сообщает российское бюро АПА, рассматривается вопрос о продлении трехсуточной меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной Б. Сафарову 29 июня.

Сегодня также состоится суд над другим задержанным азербайджанцем Ахлиманом Гянджиевым.

Также будет рассмотрен вопрос о продлении 72-часовой меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной ему на первом процессе.

Завтра состоится суд над Шахидом Лалаевым, задержанным по этому делу.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.