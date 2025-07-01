Президент Узбекистана посетит Азербайджан с государственным визитом

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Ильхама Алиева 2-4 июля посетит нашу страну с государственным визитом, а также примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания 2-3 июля в городе Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне.

Будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества.

4 июля в городе Ханкенди президент Узбекистана примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч.