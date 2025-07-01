Коллегия адвокатов обратится в международные организации в связи с насилием против азербайджанцев в России

Коллегия адвокатов Азербайджана обратится в международные правозащитные организации в связи с фактами насилия против азербайджанцев в России.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии Анар Багиров.

Он прокомментировал задержания лиц азербайджанского происхождения в России, отметив, что лично знает Шахина Шихлинского много лет. По словам Багирова, он и его сын являются опытными адвокатами в России:

"Их единственная "вина" в том, что они защищали права незаконно задержанных в последние дни членов диаспоры. Шихлинские участвовали в судебном процессе в качестве защитников наших жестоко избитых соотечественников, и именно поэтому против них применяется насилие. Отец и сын, будучи адвокатами, унижаются и избиваются на глазах у всех, как закоренелые преступники. Ш.Шихлинский также является известным бизнесменом, руководителем диаспоры. Уже адвокаты, юристы незаконно задерживаются за свою профессиональную деятельность, против них применяются неадекватные насильственные меры".