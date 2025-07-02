Подписан Меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в молодежной сфере - ФОТО

1 июля в городе Агдам в рамках «Недели ОЭС» министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов и ответственный представитель премьер-министра Пакистана по молодежной программе Сайеда Амнах Батул подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в молодежной сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данный меморандум направлен на укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в таких сферах, как молодежная политика, неформальное образование, волонтерство, молодежные обмены и в других направлениях, а также на усиление межрегионального диалога.

В соответствии с меморандумом предусмотрено проведение совместных мероприятий, обмена опытом, и расширение контактов между молодежью двух стран.