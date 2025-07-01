Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум завершил свою работу - ФОТО

1 июля в рамках рабочего визита в Узбекистан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на церемонии закрытия Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума на тему «В поисках новых горизонтов: от диалога к совместной деятельности».

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила, что насыщенная программа форума, оживленный обмен мнениями и целенаправленные обсуждения, проходившие в течение дня, позволяют говорить о проделанной большой работе.

Она подчеркнула, что в рамках форума в ходе панельных сессий были проведены всесторонние обсуждения по многим важным вопросам. Тематика панельных дискуссий охватывала не только основные аспекты деятельности парламентских комитетов, но и направления, в которых наши страны сегодня активно сотрудничают.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что все поставленные задачи были успешно выполнены. Однако это лишь начало. Этот форум заложил основу будущего всестороннего, прочного и углубленного сотрудничества, а межпарламентский форум станет важной платформой для диалога и эффективным механизмом.

На церемонии закрытия выступила также председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, которая, говоря о значении форума, отметила важность обсуждавшихся в его рамках вопросов.

Она выразила уверенность, что состоявшийся конструктивный обмен мнениями внесет свой вклад в дальнейшее расширение отношений между нашими странами и народами. Танзила Нарбаева подчеркнула, что узбекско-азербайджанский межпарламентский форум является воплощением выхода нашего парламентского сотрудничества на качественно новый уровень.

Она отметила особую роль глав государств в дальнейшем укреплении дружественных отношений между нашими странами, указав, что благодаря их принципиальной позиции наши связи были возведены на уровень стратегического партнерства.

По ее словам, в последние годы наряду с рядом других сфер развивается и сотрудничество между парламентами, увеличивается количество взаимных визитов и встреч. В этом контексте создание межпарламентской комиссии является новой вехой в развитии нашего сотрудничества.

В завершение мероприятия была принята Хивинская декларация.