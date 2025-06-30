В Австралии котенок чудом выжил после стирки в машине - ФОТО

В Австралии девятимесячный котенок по кличке Пабло случайно оказался в стиральной машине и пережил 55-минутную стирку, сообщает 7 News Australia.

Котенок бирманской породы забрался в стиральную машину, пока она была открыта, и уснул. Один из хозяев, не заметив питомца, включил стирку. Пабло провел 55 минут внутри работающей машины, пережив три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Ветеринар Элла Ярсли сообщила, что у котенка были травмы мозга и легких. Она назвала выживание Пабло «чудом», так как кошки обычно не выдерживают полный цикл стирки. После семи дней интенсивной терапии Пабло полностью восстановился.



