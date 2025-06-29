Трамп заявил, что может снять санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отменит санкции в отношении Ирана при условии, если Тегеран будет проводить мирную политику.

"Если они смогут быть мирными и продемонстрировать нам, что больше не собираются вредить, я сниму санкции", - сказал он. По оценке президента, отмена санкционного режима в отношении Ирана "будет иметь большое значение".

В субботу телеканал NBC News сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с иранскими властями о возможном заключении соглашения по ядерной программе Тегерана. По сведениям телеканала, предметом переговоров будет прекращение обогащения урана в исламской республике в обмен на смягчение санкций.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.

Источник: ТАСС