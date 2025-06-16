МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через ‭«Астара»

Россияне могут покинуть Иран наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан.

Oб этом говорится в сообщении МИД PФ.

"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Шейх Хусейн")", - говорится в тексте.

МИД России "обращает внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта".

Дипведомство рекомендует находящимся в Израиле и Иране россиянам не приближаться к военным и иным государственным объектам.