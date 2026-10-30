Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один из главных приоритетов — ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

В начале своего выступления министр Джейхун Байрамов выразил благодарность турецкой стороне за высокий уровень организации саммита и оказанное гостеприимство, а также еще раз поздравил турецкий народ по случаю 103-й годовщины образования Республики.

Заявив, что главным приоритетом в период председательства Азербайджана в ОТГ в течение прошедшего года являлся «Региональный мир и безопасность», министр Джейхун Байрамов подчеркнул актуальность данного приоритета в нынешних условиях разрастания международных конфликтов, роста угроз безопасности и нарушения норм и принципов международного права.

Было отмечено, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец конфликту, а подготовленный на основе выдвинутых азербайджанской стороной принципов текст мирного договора был парафирован в прошлом году. В связи с этим была подчеркнута важность принятия Арменией необходимых политических и правовых шагов для подписания данного соглашения.

Было отмечено, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, создается современная инфраструктура, на этих территориях уже живут, работают и учатся около 100 тысяч человек.

Доведено до внимания, что в рамках председательства Азербайджана в ОТГ были проведены встречи министров иностранных дел, секретарей советов безопасности, а также руководителей структур оборонной промышленности. Было подчеркнуто принятие Дорожной карты сотрудничества в сфере оборонной промышленности на 2027 год.

Байрамов заявил, что расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ является одним из главных приоритетов. Было отмечено, что развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора, расширение транспортных связей, взаимные инвестиции и совместные проекты создают новые возможности для сотрудничества в сферах торговли и промышленности.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, продолжая исполнять роль надежного поставщика традиционных энергоресурсов, одновременно вносит вклад в развитие зеленой энергии и цифровых связей между Центральной Азией и Европой.

Было доведено до внимания, что в период председательства Азербайджана в Баку также состоялись встречи Совета центральных банков и руководителей служб финансового мониторинга, а также была создана соответствующая платформа сотрудничества.

Затрагивая важность сохранения общей истории, языка и культурного наследия, министр отметил проведение в текущем году в Баку Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического курултая, а также заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений.

С точки зрения укрепления международных позиций ОТГ была подчеркнута важность формата «ОТГ+», доведена до внимания необходимость продолжения усилий по получению Организацией статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

В завершение выступления Джейхун Байрамов поблагодарил государства-члены за поддержку, оказанную в период председательства Азербайджана, и пожелал успехов Турции в период ее председательства.

Также была выражена признательность завершающему свою миссию генеральному секретарю ОТГ Кубанычбеку Омуралиеву за вклад в развитие Организации, а также переданы поздравления новому генсеку Мирвохиду Азимову по случаю назначения и пожелания успехов в его деятельности.

По итогам саммита была принята Анкарская декларация.