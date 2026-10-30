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Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Редакция 1news17:50 - Сегодня
Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Посольство Украины в Азербайджане приспустило государственный флаг в знак траура по 19 мирным жителям, погибшим в результате российских атак 29 октября.

«Украинский флаг в Посольстве Украины в Азербайджане был приспущен в знак скорби по 19 мирным жителям, включая двоих детей, погибшим в результате российских атак 29 октября. Выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших. Вечная память невинным жертвам», — написал посол Украины в Баку Гусев в соцсети X.

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