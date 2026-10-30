Посольство Украины в Баку приспустило флаг
Посольство Украины в Азербайджане приспустило государственный флаг в знак траура по 19 мирным жителям, погибшим в результате российских атак 29 октября.
«Украинский флаг в Посольстве Украины в Азербайджане был приспущен в знак скорби по 19 мирным жителям, включая двоих детей, погибшим в результате российских атак 29 октября. Выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших. Вечная память невинным жертвам», — написал посол Украины в Баку Гусев в соцсети X.
🇺🇦 The Ukrainian Flag at @UKRinAZE was lowered in mourning for the 19 civilians, including two children, killed by russian attacks on 29 October. Our deepest condolences to the families of the victims. Eternal memory to the innocent victims. Condolences: [email protected] https://t.co/segg5MRI3E— Yuriy Husyev (@Husyev) October 30, 2026