Канцелярия Нетаньяху: Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана

Израиль достиг всех целей военной операции, которую проводил против Ирана.

Угроза в ядерной и ракетной сферах устранена, заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

В связи с этим израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В свете достижения целей операции в полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп поздравил «всех» с достижением договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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