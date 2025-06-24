Дональд Трамп об окончании войны: «Да хранит Бог Иран, Израиль и Америку»

Президент США Дональд Трамп поздравил «всех» в связи с достижением договоренности Израиля и Ирана о прекращении огня.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и всеобщее ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться ОКОНЧЕННОЙ! Официально Иран начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а на 12-й час Израиль начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а на 24-й час весь мир будет приветствовать ОФИЦИАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ», - говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, «во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ другая сторона будет оставаться МИРНОЙ и УВАЖИТЕЛЬНОЙ».

«При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит Выносливости, Мужества и Интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ». Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и БОГ БЛАГОСЛОВИТ МИР!» - говорится в посте американского лидера.

В другой публикации в той же соцсети Трамп сообщил, что Тегеран официально ответил на уничтожение американцами иранских ядерных объектов очень слабым ответом, «чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отражен». По его словам, иранцами было выпущено 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а 1 была «освобождена», потому что она летела в неопасном направлении.

«Я рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вытащили все это из своей «системы», и, надеюсь, больше НЕНАВИСТИ не будет. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он дал нам раннее уведомление, что позволило не потерять ни одной жизни и не получить ранений. Возможно, теперь Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!»

В свою очередь МИД Ирана объявил, что военные операции против Израиля завершились в 04:00 24 июня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети X.

В свою очередь МИД Ирана объявил, что военные операции ВС Ирана против Израиля продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра 24 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети X.

Арагчи выразил благодарность иранским ВС, «которые по-прежнему готовы защищать нашу дорогую страну до последней капли крови и которые отражали любые атаки врага до самой последней минуты».