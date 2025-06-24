 Дональд Трамп об окончании войны: «Да хранит Бог Иран, Израиль и Америку» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Дональд Трамп об окончании войны: «Да хранит Бог Иран, Израиль и Америку»

First News Media09:10 - Сегодня
Дональд Трамп об окончании войны: «Да хранит Бог Иран, Израиль и Америку»

Президент США Дональд Трамп поздравил «всех» в связи с достижением договоренности Израиля и Ирана о прекращении огня.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и всеобщее ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться ОКОНЧЕННОЙ! Официально Иран начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а на 12-й час Израиль начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а на 24-й час весь мир будет приветствовать ОФИЦИАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ», - говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, «во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ другая сторона будет оставаться МИРНОЙ и УВАЖИТЕЛЬНОЙ».

«При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит Выносливости, Мужества и Интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ». Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и БОГ БЛАГОСЛОВИТ МИР!» - говорится в посте американского лидера.

В другой публикации в той же соцсети Трамп сообщил, что Тегеран официально ответил на уничтожение американцами иранских ядерных объектов очень слабым ответом, «чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отражен». По его словам, иранцами было выпущено 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а 1 была «освобождена», потому что она летела в неопасном направлении.

«Я рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вытащили все это из своей «системы», и, надеюсь, больше НЕНАВИСТИ не будет. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он дал нам раннее уведомление, что позволило не потерять ни одной жизни и не получить ранений. Возможно, теперь Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!»
В свою очередь МИД Ирана объявил, что военные операции против Израиля завершились в 04:00 24 июня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети X.

В свою очередь МИД Ирана объявил, что военные операции ВС Ирана против Израиля продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра 24 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети X.

Арагчи выразил благодарность иранским ВС, «которые по-прежнему готовы защищать нашу дорогую страну до последней капли крови и которые отражали любые атаки врага до самой последней минуты».

Поделиться:
1404

Актуально

Xроника

В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября» - ФОТО

Общество

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Политика

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана

В мире

Дональд Трамп об окончании войны: «Да хранит Бог Иран, Израиль и Америку»

В мире

Израиль обвинил Иран в срыве перемирия и пригрозил ударами по Тегерану - ОБНОВЛЕНО

Израиль открыл воздушное пространство

На жену Пашиняна подали в суд

NBC: Трамп требовал от Нетаньяху прекратить удары, так как «Иран ослаблен»

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем

Во Франции два человека стали жертвами стрельбы на свадьбе: погибла невеста

Последние новости

Израиль обвинил Иран в срыве перемирия и пригрозил ударами по Тегерану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:08

Мошенники не дремлют: с карт азербайджанцев украли более 10 тыс. манатов

Сегодня, 12:05

Израиль открыл воздушное пространство

Сегодня, 11:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Мингячевире итальянскую делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy - ФОТО

Сегодня, 11:47

Откройте мир инвестиций с Birbank Invest – зарабатывайте больше

Сегодня, 11:41

Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

Сегодня, 11:40

Туризм в регионах Азербайджана станет доступнее благодаря новым информационным пунктам на станциях

Сегодня, 11:29

В Сумгайыте произошёл пожар в жилом доме - ВИДЕО

Сегодня, 11:24

При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» - ФОТО

Сегодня, 11:15

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 11:05

На жену Пашиняна подали в суд

Сегодня, 11:00

Илькин Гасани пристыдил азербайджанских спортсменов и олимпийского чемпиона, занявших места подростков на турнире UFC - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

NBC: Трамп требовал от Нетаньяху прекратить удары, так как «Иран ослаблен»

Сегодня, 10:50

Нефть дешевеет

Сегодня, 10:45

Канцелярия Нетаньяху: Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана

Сегодня, 10:40

Президент Азербайджана: Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность

Сегодня, 10:33

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Сегодня, 10:28

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана

Сегодня, 10:25

Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

Сегодня, 10:22

В Иране девять человек погибли при израильской атаке

Сегодня, 10:20
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00