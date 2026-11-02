Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил урегулировать конфликт с США путем диалога. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает IRNA.

«Мы должны преодолеть вызовы и кризисы, созданные сегодня нашими врагами, опираясь на поддержку и сотрудничество граждан. Мы стремимся разрешить эти проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер также предоставил правительству соответствующие полномочия», — сказал глава государства в ходе встречи с губернаторами провинций и мэрами крупных городов.