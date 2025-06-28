Пашинян пообещал отказаться от оскорблений, но ненадолго

Премьер-министр Армении Никол Пашинянпредложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии и пообещал, что начнет с себя.

Пост об этом политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — говорится в нем.