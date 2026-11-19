Первая в истории трехсторонняя встреча руководителей России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа завершилась, передает корреспондент ТАСС.

Она началась примерно в 16:27 местного времени и завершилась около 17:57.

Встреча состоялась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

12:40

В Шэньчжэне проходит трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая станет первой официальной встречей глав трех государств в таком формате.

Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ожидается, что центральное место в повестке займут вопросы международной безопасности и ядерного разоружения. Кроме того, лидеры могут затронуть ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества.