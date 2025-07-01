Бакинский суд арестовал четверых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Сабаильский районный суд Баку арестовал четверых граждан России, обвиняемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.
Как сообщает Report, в отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.
Суд проходит под председательством Ульвии Шукюровой.
Отметим, что задержанных доставляют в суд по одному, мера пресечения в отношении остальных четверых еще не избрана.
22:01
Продолжается судебный процесс над гражданами России, задержанными в результате операции МВД по фактам транзита наркотиков из Ирана, их оборота и кибермошенничества.
Как сообщает Trend, Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукуровой приговорил двух человек к четырем месяцам предварительного заключения.
Судебный процесс над оставшимися шестью будет продолжен.
21:30
Объявлен перерыв на заседании суда по рассмотрению представления следственного органа в отношении граждан России, задержанных в результате проведенной Министерством внутренних дел операции в связи с транзитом, оборотом наркотиков из Ирана, а также и киберпреступностью.
Как сообщает АПА, заседание проходит под председательством судьи Ульвии Шукюровой.
Отметим, что преступная группа, состоящая из 8 граждан России, подозревается в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через Интернет, а также в киберпреступности.
21:10
Российские граждане, задержанные в Баку в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, доставлены в суд.
Как сообщает Report, процесс проходит в Сабаильском районном суде.
Напомним, что Министерство внутренних дел (МВД) задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.