В шести районах Баку с этого дня стартуют масштабные дорожные ремонты – СПИСОК УЛИЦ

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщает, что с 08:00 26 июня до 22:00 29 июня будут проводиться дорожно-ремонтные работы по ряду адресов.

Как передает 1news.az, дорожные работы будут осуществляться по следующим адресам:

Сабаильский район, Бадамдарское шоссе (от круга 20-го участка до пересечения с улицей Шахлара Аллахвердиева);

Насиминский район, улица Шамси Бадалбейли (перед Консерваторией) и улица Самед Вургуна (перед Посольством Турецкой Республики);

Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова (боковая дорога, от проспекта Ататюрка до проспекта Азадлыг);

Наримановский район, проспект Зии Буниятова (боковая дорога, от проспекта Азадлыг до улицы Ибрагим Паши Дадашова) и проспект Зии Буниятова (от улицы Заура Нудиралиева до улицы Агасадыга Герайбейли);

Низаминский район, улицы Мусы Алиева и Огтая Велиева (поэтапно);

Ясамальский район, улица Акима Аббасова (от улицы Гасан бея Зардаби до улицы Шафаята Мехтиева).

В связи с ремонтными работами движение транспортных средств на указанных участках будет частично ограничено (дороги не будут полностью перекрыты).