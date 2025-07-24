В Японии планируют строительство первого ядерного реактора после аварии на Фукусиме

Kansai Electric Power объявила во вторник о начале изысканий для строительства нового ядерного реактора на площадке АЭС «Михама» в префектуре Фукуи. Проект призван заменить существующие мощности станции и стал первым конкретным шагом Японии к возведению нового реактора со времени аварии на АЭС «Фукусима-Даичи» в 2011 году.

По данным компании, изыскательные работы будут включать оценку сейсмостойкости, анализ воздействия на окружающую среду, а также проверку соответствия новым стандартам безопасности, введённым после катастрофы на Фукусиме. Страна по-прежнему зависит от импорта нефти, газа и угля, что делает атомную энергетику важным элементом энергетической безопасности. Правительство стремится увеличить её долю в энергобалансе, чтобы сократить углеродные выбросы и уменьшить зависимость от внешних поставок.

Эксперты отмечают, что на фоне волатильности мировых цен на СПГ и уголь, а также геополитических рисков Токио стремится сбалансировать энергомикс, увеличивая долю АЭС и ВИЭ. Однако общественное мнение по поводу атомной энергетики остаётся поляризованным, и каждый новый шаг в отрасли сопровождается повышенным вниманием к вопросам сейсмостойкости, системы охлаждения и аварийного реагирования.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова