Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости

Госсекретарь США Марко Рубио, поздравляя Украину с Днем независимости, призвал ее к переговорному урегулированию конфликта с Россией.

Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты привержены будущему Украины как независимого государства. Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое поддерживает суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру», — говорится в его поздравлении.

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства с Киевом в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих стран.

24 августа Украина празднует 34-й День независимости.

Источник: Gazeta.Ru