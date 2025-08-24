Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил украинцам праздничное поздравление по случаю Дня независимости Украины.

Текст обращения 24 августа опубликован на официальном портале главы государства.

«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что мирная жизнь и согласие были «издревле предначертаны» двум народам. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия настроена на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с Украиной.

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — заключил белорусский лидер.

Источник: Iz.Ru