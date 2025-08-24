Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов , завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром возможен туман. Юго-восточный ветер сменится к вечеру порывами северо-западного ветра. Температура воздуха составит ночью 20–24°, днем 31–36° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–80%, днем — 40–45%.

На абшеронских пляжах юго-восточный ветер вечером сменит направление на северо-западное.

Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26–27° тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 27–28° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются туман и умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19–24°, днем 34–39°; в горах ночью 13–18°, днем 23–28°.

