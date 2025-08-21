Россия ударила по американскому заводу в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя российскую воздушную атаку в ночь на четверг, отметил, что Россия осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине, в частности, одна из ракет попала в американский завод по производству электроники.

«Вопреки всем усилиям, направленным на прекращение войны, Россия в течение ночи осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине. Сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет были направлены на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак», - написал глава МИД на своей странице в социальной сети Х.

Министр подчеркнул, что эта атака не имела «никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, предприятий и нормальной жизни в нашей стране».

«Усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, настолько важны, и мы еще раз подтверждаем готовность Украины приложить все усилия, чтобы приблизить мир. Встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для дипломатических усилий. Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют настоятельную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками», - резюмировал Сибига.

Источник: «Интерфакс-Украина»