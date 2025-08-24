Несколько сотен фур с фруктами вернули в Армению
Несколько сотен фур с грузом из фруктов развернули назад в Армению от границы с Грузией.
Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян в соцсети Facebook.
«С КПП (контрольно-пропускного пункта. — Ред.) «Верхний Ларс» возвращаются сотни автомобилей, загруженных фермерской продукцией: сливами, персиками и виноградом», — сказано в публикации.
Как объяснил Даниелян, были обнаружены «фитосанитарные проблемы», при наличии которых пропуск через КПП выдать не могут. Кроме того, фуры с другими грузами, включая стройматериалы, тоже будут подвергнуты проверке.
Источник: Iz.Ru
