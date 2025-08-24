В Центральном детском магазине прогремел взрыв в Москве

В Москве эвакуировали людей из здания ЦДМ. Ранее сегодня там взорвался баллон, в результате чего погиб один человек.

В воскресенье, 24 августа в Москве произошел взрыв на третьем этаже Центрального детского магазина. Соответствующую информацию подтвердили в экстренных службах столицы.

Уточняется, что там взорвался баллон.

В результате ЧП погиб один человек, еще трое получили ранения.

Людей эвакуировали из здания. В связи с происшествием движение транспорта на Лубянской площади временно ограничено.

Взрыв в магазине прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В "Центральном детском магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего" – сказал глава города.

Он также подчеркнул, что врачи оперативно оказывают помощь пострадавшим.

Источник: vestikavkaza.ru