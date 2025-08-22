Глава Татарстана против лишения детей мигрантов, не знающих русского языка, возможности обучения в школах

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости оставлять детей мигрантов, не знающих русского языка, без возможности обучаться в школе.

Он подчеркнул необходимость создания курсов по русскому языку для детей мигрантов, сообщает «Татарстан 24».

«Надо работать. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык не знает? Ну, выучит. Любой ребенок за 3-4 месяца любой язык выучит. Ничего страшного. Глупости какие-то. Это же ребенок, он не виноват», - заявил Рустам Минниханов.

Сегодня в Татарстане учатся 3 178 школьников-иностранцев. По словам Минниханова, для тех детей, которые слабо владеют русским языком, необходимо на местах обеспечить его изучение, организовать ознакомление с курсом для мигрантов.

Отметим, что с 1 апреля 2025 года в России действует закон, требующий обязательного тестирования на знание русского языка для детей-мигрантов, не прошедших которое их не зачисляют в школу. Новая норма привела к значительному сокращению числа детей мигрантов, поступающих в российские школы. Дети, сдавшие тест, могут посещать школу, но их родители должны предоставить полный пакет документов, а школы должны обеспечить индивидуальный подход к их обучению из-за возможных трудностей с адаптацией и языком.