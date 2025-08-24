 Лавров ответил на слова Макрона, назвавшего Путина хищником у ворот Европы | 1news.az | Новости
Лавров ответил на слова Макрона, назвавшего Путина хищником у ворот Европы

First News Media14:50 - Сегодня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону бывает неудобно по ночам из-за своих высказываний в отношении России.

Так в интервью журналисту Павлу Зарубину глава МИД РФ прокомментировал слова французского лидера, назвавшего Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания».

«Есть разные люди, есть разные культуры. <…> Надеюсь, ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — сказал Лавров.

До этого Макрон в интервью телеканалу LCI назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Источник: Gazeta.Ru

