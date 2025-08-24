«Ваше мужество вдохновляет»: Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Владимир Зеленский опубликовал письмо от своего американского визави Дональда Трампа, в котором тот поздравил Украину с Днем Независимости.

Об этом он написал в соцсети Х.

От имени американского народа Трамп выразил свои поздравления и самые искренние пожелания Зеленскому и "мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости".

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации", – написал американский президент.

Трамп заявил, что настало время "положить конец бессмысленным убийствам".

"Соединенные Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины", – добавил он.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за поздравления.

"Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите плечом к плечу с Украиной, защищая самое ценное – независимость, свободу и гарантированный мир. Уверены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", – написал украинский президент.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine's Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Источник: Европейская правда