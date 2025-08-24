Теймур Ганифаев укрепил позиции на «Новой волне 2025» - ФОТО - ВИДЕО

В Казани продолжается международный музыкальный конкурс «Новая волна 2025».

Азербайджан в этом году представляет один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу «Səs Azərbaycan» - Теймур Ганифаев, сын солиста легендарной группы «Кярван» Ильгара Хаяла.

Во второй конкурсный день молодой артист исполнил лирическую композицию «Если меня не станет». Выступление было тепло встречено зрителями и жюри, а по итогам голосования профессионального жюри Т.Ганифаев улучшил свои позиции в итоговой таблице, заняв 6-е место с результатом 150 баллов.

Напомним, что по итогам первого конкурсного дня, певец был на восьмой позиции в итоговой таблице.