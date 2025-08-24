Трамп одобрил продажу Украине 3350 ракет на $850 млн

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине 3350 ракет ERAM увеличенного радиуса действия на общую сумму $850 млн.

Об этом 23 августа сообщила газета Wall Street Journal.

Дальность полета новых ракет составляет от 241 до 450 км. Для их применения Киеву потребуется разрешение Пентагона. Большая часть расходов на закупку взята на себя европейскими союзниками Украины.

Поставка ракет была отложена до переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Помимо ERAM, в пакет включены и другие неуточненные виды вооружений.

«Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине… В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня с дальностью 145 км», — отметила газета.

Источник: Iz.Ru