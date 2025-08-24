Al Jazeera сообщил о продвижении израильских танков в Сабра в городе Газа

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются в районе Сабра города Газа, который расположен в одноименном палестинском полуанклаве.

Об этом 23 августа сообщает телеканал Al Jazeera.

«Канал получил кадры, на которых видно, как израильские танки продвигаются в район Сабра города Газа на севере сектора, что свидетельствует о расширении наземного вторжения в этот район», — говорится в публикации.

Отмечается, что район находится недалеко от квартала Зейтун, который в последнее время стал чаще подвергаться ударам со стороны Израиля в ходе попыток установить контроль над городом.

Источник в медучреждении Газы сообщил, что за последние несколько часов в результате бомбардировок Сабры погиб ребенок. Также на юге региона три человека пострадали после атаки на палатку, в которой укрывались перемещенные лица.

Источник: Iz.Ru