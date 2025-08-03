Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 3 августа прибыла с рабочим визитом в Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме, который состоится в городе Аваза в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова будет председательствовать на первой сессии Межпарламентского форума. В программе визита предусмотрены выступление спикера Милли Меджлиса на форуме и ряд встреч.

Источник: АЗЕРТАДЖ