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Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

First News Media22:21 - 03 / 08 / 2025
Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 3 августа прибыла с рабочим визитом в Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме, который состоится в городе Аваза в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова будет председательствовать на первой сессии Межпарламентского форума. В программе визита предусмотрены выступление спикера Милли Меджлиса на форуме и ряд встреч.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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