Макрон после саммита на Аляске анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

First News Media15:20 - Сегодня
Президент Франции Эммануэль Макрон после прошедшего на Аляске саммита РФ и США заявил 16 августа, что скоро должна состояться очередная встреча представителей «коалиции желающих» по Украине.

Он добавил, что приветствует готовность Вашингтона внести свой вклад в урегулирование текущего конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп.

«Любой прочный мир должен будет сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. <…> Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами по коалиции желающих, с которыми мы вновь скоро соберемся, чтобы достигнуть конкретного прогресса», — написал Макрон на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Источник: Iz.Ru

