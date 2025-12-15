 Турция готова восстановить переговорную площадку для урегулирования российско-украинского конфликта | 1news.az | Новости
Турция готова восстановить переговорную площадку для урегулирования российско-украинского конфликта

First News Media13:55 - Сегодня
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул остается единственной площадкой, где РФ и Украина смогли обсуждать урегулирование, и Анкара готова возродить этот переговорный процесс.

«Российско-украинская война - одно из самых сложных испытаний, с которыми когда-либо сталкивался наш регион. С самого первого дня наш принцип был ясен: в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших. Руководствуясь этим убеждением, мы были страной, которая прилагала самые интенсивные усилия для прекращения войны дипломатическим путем. Стамбул остается пока единственной площадкой, где стороны смогли встретиться на техническом уровне и обсудить параметры мирного урегулирования», - заявил министр на открывшейся в Анкаре ежегодной Конференции послов.

Он добавил, что проведение переговоров в Турции – «это проявление доверия, оказанного турецкой дипломатии». «Турция готова реализовать любые инициативы, сыграть вспомогательную роль и восстановить площадку для мирных переговоров с целью прекращения войны дипломатическими средствами», - добавил он.

Источник: ТАСС

