Сборы «Зверополиса 2» превысили 1 млрд долларов в рекордные сроки

Анимационный фильм «Зверополис 2» достиг отметки в 1 миллиард долларов мировых кассовых сборов всего за 17 дней проката, став самым быстрым фильмом с рейтингом PG, сумевшим преодолеть этот рубеж.

Картина стала третьим фильмом 2025 года, сборы которого превысили миллиард долларов. Ранее эту планку взяли «Лило и Стич» от Disney с результатом 1,03 млрд долларов и китайский анимационный проект «Не Чжа 2», который на данный момент остается самым кассовым фильмом года, заработав около 1,9 млрд долларов.

В целом за всю историю мирового кино лишь 13 анимационных фильмов смогли собрать более 1 млрд долларов, при этом десять из них выпущены студией Disney.

Креативный директор Walt Disney Animation Studios Джаред Буш, комментируя успех картины, отметил, что команда студии вложила в проект максимум усилий, стремясь создать историю, наполненную эмоциями, воображением и глубиной.

Источник: People

Джамиля Суджадинова