Муссоны могут разрушить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пакистане

First News Media16:46 - Сегодня
Город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов в 2026 году.

Об этом заявил генсекретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО Афтаб Мухаммад Хан на полях конференции «Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире» в РУДН.

«Такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. Во время муссонов в Пакистане в целом гибнут люди, разрушаются здания», — сказал он.

До сих пор на территории Мохенджо-Даро продолжаются восстановительные работы после сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями в 2022 году, отметил Хан. По его информации, власти провинции Сид, где находятся останки древнего города, совместно с Министерством культуры Пакистана и ЮНЕСКО работают над реставрацией.

Мохенджо-Даро расположен вблизи реки Инд на юге Пакистана. Согласно данным ученых, возраст города составляет около 4,5 тысячи лет. Объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году.

Источник: РИА Новости

