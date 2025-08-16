Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине
Россия, как и США, выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле, комментируя итоги переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, передает пресс-служба главы государства.
Глава государства подчеркнул уважительное отношение Москвы к позиции администрации Трампа по урегулированию конфликта.
«Россия заинтересована в прекращении боевых действий не менее наших американских партнеров», — акцентировал Путин.
Источник: Gazeta.Ru
