Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине

Россия, как и США, выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Украине.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле, комментируя итоги переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул уважительное отношение Москвы к позиции администрации Трампа по урегулированию конфликта.

«Россия заинтересована в прекращении боевых действий не менее наших американских партнеров», — акцентировал Путин.

Источник: Gazeta.Ru